Uitgestelde carnavalsoptocht Someren-Eind trekt ook in maart nog publiek

Hoewel de carnavalspakjes inmiddels zijn opgeborgen zat de sfeer in de Plattevonder er goed in. Carnaval mag dan voorbij zijn, in Someren-Eind gaat het feest gewoon door. "We zitten er weer helemaal in", zegt een man die langs de route staat. "Carnaval mag voor mij wel drie weken duren." Een ouder echtpaar denkt daar anders over:"Als carnaval eenmaal voorbij is, kun je dat gevoel niet meer terughalen. Dan denk je: het is geweest."

Coronabesmetting

Bang voor coronabesmetting zijn ze niet. "We zien wel, als het gebeurt dan gebeurt het. Binnenblijven heeft geen zin, je kunt je niet de hele dag opsluiten."

Een grote groep jonge ouders met kinderen bouwt op de oprit van een huis een eigen feestje, compleet met hangtafels en flink wat bier. "Hier is het iedere weer carnaval."