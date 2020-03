Man overleden bij brand in huis in Roosendaal

De politie doet onderzoek in de Johannes Vermeerlaan in Roosendaal (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Dode man gevonden in een huis in Roosendaal

ROOSENDAAL -

In een huis in de Jan Vermeerlaan in Roosendaal is zaterdagavond een dode man gevonden. Hij overleed aan de gevolgen van een brand in de woning.