Massaal auto's vernield in Cranendonck: 'Met name ingebouwde navigatiesystemen zijn in trek'

Onder meer bij deze auto in de gemeente Cranendonck was het raak (foto: Harm van Leuken)

Volgens de politie gaat het om zestien auto-inbraken en vernielingen in een maand tijd, rond het station in Maarheeze. "Met name ingebouwde navigatiesystemen zijn in trek."

Maar volgens de woordvoerder van de buurtpreventie gaat het om veel meer gevallen. Volgens hem zijn er de afgelopen twee weken ook bijna twintig auto's vernield aan de zuidkant van Budel. "De laatste vernieling dateert van twee dagen geleden", laat hij weten. "Het is echt bizar! Dit veroorzaakt heel veel onrust."

Foto's maken

De politie adviseert mensen die iets verdachts zien, foto's te maken, kentekens te noteren en 112 te bellen. "En de buurtpreventie-Whatsapp gebruiken."