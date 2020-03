PSV boekt moeizame overwinning bij FC Groningen, Willem II en RKC blijven met lege handen achter

FC Groningen had zich voorgenomen om PSV, dat zonder Mo Ihattaren (geblesseerd) en Cody Gakpo (geschorst) speelde, vanaf het eerste fluitsignaal direct onder druk te zetten. Doelman Lars Unnerstall moest een paar keer reddend optreden, maar de Eindhovenaren kwamen niet echt in de problemen.

Topscorer Dumfries

Maar na het eerste kwartier kwam PSV beter in de wedstrijd en sloeg het ook direct toe. Na een goede pass van Jorrit Hendrix, maakte aanvoerder Denzel Dumfries uit een lastige hoek knap de 0-1. Het betekende alweer de zevende competitietreffer van de rechtsback van PSV.

Meer gebeurde er niet in dat eerste bedrijf en ook in grote delen van de tweede helft was het spel van beide ploegen niet echt sprankelend. PSV toonde die gehele helft weinig initiatief om de tweede treffer te maken.

FC Groningen rook, met nog een kwartier om te spelen, bloed en ging vol op de aanval. De thuisploeg werd meerdere keren gevaarlijk en doelman Lars Unnerstall moest een aantal keer reddend optreden. Maar uiteindelijk wist hij zijn doel wel schoon te houden.

Zodoende wint PSV opnieuw een uitwedstrijd, de derde op rij. Ook zijn de Eindhovenaren al weer vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Het gat met Feyenoord bedraagt nog altijd één punt, al moeten de Rotterdammers nog wel een wedstrijd inhalen op bezoek bij AZ.

Feyenoord - Willem II

Willem II-watcher Fabian Eijkhout zag dat Willem II geen moment kans had op minimaal een punt.

De Tricolores konden het de club in vorm niet lastig maken en keken na de eerste helft al tegen een 2-0 achterstand aan. Jens Toornstra opende de score van Feyenoord bij de tweede paal en Steven Berghuis benutte een strafschop na hands van Driess Saddiki. Het was een discutabele strafschop. En een cruciale, want 1-0 of 2-0 is een wereld van verschil in De Kuip.

Saddiki begrijpt niet dat de VAR niet in heeft gegrepen, hij vond het geen strafschop.

Mike Trésor Ndayishimiye miste na rust een dot van een kans om er nog iets van te maken, het was eigenlijk de enige echte kans die de Tricolores kregen in negentig minuten spelen. Uiteindelijk mocht Willem II zelfs niet mopperen dat de schade ondanks grote mogelijkheden voor Bozenik en Narsingh beperkt bleef. Trainer Adrie Koster baalde vooral van de eerste helft, waarin zijn ploeg niet scherp was in de duels en slordig in balbezit.

RKC Waalwijk onderuit na voorsprong

Hekkensluiter RKC Waalwijk trok aan het kortste eind op bezoek bij Heracles Almelo. De Waalwijkers kwamen nog wel op een 0-2 voorsprong, maar gaven deze al binnen zeven minuten weer weg. Uiteindelijk was Heracles met 4-2 te sterk voor de ploeg van Grim, dat vier punten achter ADO Den Haag staat en elf punten achter Fortuna Sittard.

Clubwatcher John Nelissen vond dat RKC de voorsprong te makkelijk weggaf:

Voorsprong

RKC leek al snel diep in de problemen te komen toen Juriën Gaari aan de noodrem trok en een penalty veroorzaakte. Het buitenkansje werd echter gemist door Cyriel Dessers, waarna Maximilian Rossman ook nog de lat raakte.

Hands van Heracles-verdediger Van den Buijs leverde RKC vervolgens een strafschop op en die werd feilloos benut door Clint Leemans. En toen Anas Tahiri tien minuten later zelfs voor de 2-0 voorsprong zorgde, leek RKC er ineens een stuk rooskleuriger bij te zitten.

RKC-verdediger Hannes Delcroix en middenvelder Anas Tahiri over de vroege voorsprong:

Lakens uitdelen

De vreugde was echter van korte duur, want luttele minuten na de 2-0 kopte Van den Buijs de aansluitingstreffer binnen en Silvester van der Water zorgde niet alleen voor een 2-2 ruststand, maar zette Heracles na de hervatting ook nog eens op voorsprong. De Waalwijkse defensie ging daarbij in beide gevallen allerminst vrijuit. De ploeg uit Almelo bleef vrolijk de lakens uitdelen en kwam via Delano Burgzorg verdiend op 4-2.

Delcroix over de laatste kansen van RKC dit seizoen: