Willem II en RKC Waalwijk blijven met lege handen achter

De Tricolores konden het de club in vorm niet lastig maken en keken na de eerste helft al tegen een 2-0 achterstand aan. Jens Toornstra opende de score van Feyenoord bij de tweede paal en Steven Berghuis benutte een strafschop na hands van Dries Saddiki.

Mike Trésor Ndayishimiye miste na rust een dot van een kans om er nog iets van te maken, maar uiteindelijk mocht Willem II niet mopperen dat de schade ondanks grote mogelijkheden voor Bozenik en Narsingh beperkt bleef.

RKC Waalwijk

RKC leek al snel diep in de problemen te komen toen Juriën Gaari aan de noodrem trok en een penalty veroorzaakte. Het buitenkansje werd echter gemist door Cyriel Dessers, waarna Maximilian Rossman ook nog de lat raakte.

Hands van Heracles-verdediger Van den Buijs leverde RKC vervolgens een strafschop op en die werd feilloos benut door Clint Leemans. En toen Anas Tahiri tien minuten later zelfs voor de 2-0 voorsprong zorgde, leek RKC er ineens een stuk rooskleuriger bij te zitten.

De vreugde was echter van korte duur, want luttele minuten na de 2-0 kopte Van den Buijs de aansluitingstreffer binnen en Silvester van der Water zorgde niet alleen voor een 2-2 ruststand, maar zette Heracles na de hervatting ook nog eens op voorsprong. De Waalwijkse defensie ging daarbij in beide gevallen allerminst vrijuit. De ploeg uit Almelo bleef vrolijk de lakens uitdelen en kwam via Delano Burgzorg verdiend op 4-2.