Waalwijkse bakker zit al ruim een week in quarantaine met gezin: 'we laten ons niet gek maken'

Edwin Klaasen uit Waalwijk heeft al meer dan een week geen voet buiten de deur gezet. De bakker zit noodgedwongen aan huis gekluisterd omdat hij het coronavirus heeft. De nuchtere Brabander ziet het echter allemaal nog positief in. ''Ik heb de afgelopen week mijn vriendin beter leren kennen, tijd gehad voor een puzzel van duizend stukjes en we zijn overspoeld met lieve berichten.''

Edwin Klaassen en zijn vriendin Vivian hebben het coronavirus opgelopen tijdens een skivakantie in Noord-Italië. De twee behoorden tot de eerste Nederlanders die, samen met hun kinderen, in afzondering zijn geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. Via zijn kleine zevenduizend Twittervolgers deelt Edwin hoe het leven in thuisisolatie is.

De 46-jarige Brabander voelde zich flink beroerd door het virus, maar de lieve berichtjes deden hem veel goed. Dat vertelt hij in ochtendradioprogramma Wakker! ''Mensen zijn heel aardig, behulpzaam en voornamelijk ook heel nuchter geweest richting ons. Veel mensen wilden iets voor ons doen.'' Zo bracht een vriendje van zijn zoon wat Zeeuwse bolussen langs. Ook de Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld vroeg aan Edwin of hij wat voor hem en zijn gezin kon doen. ''Vier Bossche bollen'', zei Edwin grappend tegen de burgervader.

Edwin en Vivian slijten hun coronadagen met het maken van puzzels. Omdat de twee nu zeeën van tijd hebben, maken ze legpuzzels van liefst duizend stukjes. Verder blijft Edwin het nieuws rondom verspreiding van het nieuwe virus nauwlettend in de gaten houden. ''Ik laat me er niet gek door maken, hoor. We hebben goed contact met de GGD en we vertrouwen op de informatie die zij ons geven.'' Klaasen geeft zijn complimenten aan de GGD en de manier waarop de gemeentedienst hulp en informatie heeft gegeven. ''Ze hebben alle zeilen bijgezet voor ons.''

Voor Edwin en zijn gezin is het nog onduidelijk wanneer zij weer naar buiten mogen. De GGD had eerder gezegd dat thuisisolatie niet meer nodig is nadat de klachten meer dan 24 uur voorbij zijn. ''We willen wel helemaal zeker zijn dat we het virus niet meer bij ons dragen wanneer we ons huis verlaten. Als we na 24 uur zonder klachten naar de supermarkt gaan zonder officiële verklaring dat we virusvrij zijn, zullen mensen ons wel vreemd aankijken.''