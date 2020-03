Leraren melden zich massaal ziek door RIVM-advies: 'Gelukkig heb ik een oppas kunnen vinden'

Het RIVM-advies aan Brabanders met lichte verkoudheidsklachten om thuis te blijven, raakt veel basisscholen. Ouders zijn bezorgd dat ze in de problemen gaan raken. Via Facebook en de mail komen honderden reacties binnen van ouders die melden dat hun kinderen niet naar school kunnen.

Zo melden ouders die kinderen op basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot hebben dat zeven groepen thuis moeten blijven. De leerlingen krijgen maandag en dinsdag geen les.

'Niets gecommuniceerd'

Een van de ouders schrijft: “De school van mijn oudste, het Odulphus Lyceum in Tilburg, waar nu twee leerlingen besmet zijn met het virus en drie thuis zitten in verband met contactonderzoek, gaat gewoon door. Er wordt niets gecommuniceerd over leraren die uitvallen of aangepaste roosters of over de situatie met de leerlingen in verband met privacy.”

Een ouder met een kind op Basisschool De Sprong in Rosmalen meldt dat ze vandaag maar thuiswerkt. Haar kind kan niet naar school.

Wel of niet open

Een ouder van De Sonnewijser in Oss klaagt dat het allemaal erg onduidelijk is: “Gistermiddag eerst een mail dat de school wel open was. Om zes uur een mail dat de school toch helemaal dicht gaat.” Volgens een andere ouder was er een grap uitgehaald door leerlingen en ontstond daardoor onduidelijkheid.

Op basisschool De Klimop in Hoogerheide moeten groepen ook thuisblijven. Gelukkig heeft een van de ouders een oplossing: “Oppas binnen de familie geregeld gelukkig, maar hoorde dit gisteren om halfzes dus vrij laat. Kan me voorstellen dat het niet iedereen lukt om oppas te vinden.”