Leraren melden zich massaal ziek na RIVM-advies: 'Gelukkig heb ik een oppas kunnen vinden'

Ouders reageren massaal op de oproep van Omroep Brabant om te melden of hun kinderen naar school kunnen. Uit alle delen van de provincie komen berichten van ouders die melden dat hun kinderen maandag (en soms ook later deze week) niet op school terechtkunnen.

Het RIVM-advies aan Brabanders met lichte verkoudheidsklachten om thuis te blijven, raakt veel basisscholen. Ouders zijn bezorgd dat ze in de problemen gaan raken. Via Facebook en de mail komen honderden reacties binnen van ouders die melden dat hun kinderen niet naar school kunnen.

Zo melden ouders die kinderen op basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot hebben dat zeven groepen thuis moeten blijven. De leerlingen krijgen maandag en dinsdag geen les.

Een ouder van basisschool de Stellaertshoeve in Tilburg komt gelukkig niet in de problemen: "Nee, gelukkig een vrije dag vandaag! Anders hadden we altijd nog een netwerk achter de hand."

Een ouder met een kind op Basisschool De Sprong in Rosmalen meldt dat ze vandaag maar thuiswerkt. Haar kind kan niet naar school.

Eventjes paniek

De moeder van een leerlinge op de Wentelwiek in Nuenen: “Er was toch eventjes paniek want je moet toch je werkgever bellen dat je niet kan komen. M’n dochter stond al klaar om mee te gaan naar mijn werk om brood te snijden, maar gelukkig heb ik een hele fijne werkgever die zei dat ik lekker thuis kon blijven.”

Een andere ouder heeft een groot probleem: “We werken beide binnen de reguliere schooltijden. We hebben vanmorgen pas om half acht het bericht gekregen dat onze dochter niet naar school kan. Ik stond op het punt om mijn auto in te stappen naar het werk. Mijn dochter is 8 jaar. We kunnen haar niet alleen thuis laten en we hebben geen opa of oma die haar kan opvangen.”

Een ouder van een leerling van de Hofstee in Etten-Leur heeft een idee: “Ik heb het voorstel gedaan om als ouders kinderopvang aan school te zijn. Ik kan me voorstellen dat er best meer ouders zijn zoals wij die een dagdeel voor de kinderen op school willen zorgen zodat er geen oppas hoeft te worden geregeld. Maar dat mag niet in verband met de verzekering en regelgeving. En je moet ook een diploma hebben.”

Hoestend en proestend

Een ouder van basisschool De Bijenkorf vertelt: “Er zijn zes leraren uitgevallen. Mijn zoontje heeft geen les, maar onze dochter wel. Ik heb dus oppas moeten regelen. Ik werk zelf in een drogisterij waar mensen al hoestend en proestend binnenlopen en het niet zo nauw nemen met de regels om thuis te blijven."

Een moeder met drie kinderen moet alle zeilen bijzetten: “Een van mijn kinderen is ziek. Hij zit op het Kempenhorst College in Oirschot. Mijn dochtertje zit op basisschool De Bron in Goirle en is ook verkouden en mag niet gaan en mijn oudste zit op het ROC in Tilburg en moet dus thuis blijven. Mijn man en ik kunnen gelukkig thuis werken.”

Wel of niet open

Een ouder van De Sonnewijser in Oss klaagt dat het allemaal erg onduidelijk is: “Gistermiddag eerst een mail dat de school wel open was. Om zes uur een mail dat de school toch helemaal dicht gaat.” Volgens een andere ouder was er een grap uitgehaald door leerlingen en ontstond daardoor onduidelijkheid.

Op basisschool De Klimop in Hoogerheide moeten groepen ook thuisblijven. Gelukkig heeft een van de ouders een oplossing: “Oppas binnen de familie geregeld gelukkig, maar hoorde dit gisteren om halfzes dus vrij laat. Kan me voorstellen dat het niet iedereen lukt om oppas te vinden.”

Kinderopvang

Je kind naar de kinderopvang brengen, lukt ook niet altijd, weet een ouder: “Mijn zoontje heeft een lichte loopneus, zoals 80 procent van de kinderen op dit moment, maar hij mag niet naar de opvang. Nu hebben we ons werk moeten afzeggen.”