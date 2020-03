Kandidaten Boer Zoekt Vrouw halen alles uit de kast tijdens dagdate

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over aflevering 4: de dagdates (Foto: Steffi Verhagen)

Aan actie geen gebrek, zondagavond tijdens de vierde aflevering van Boer Zoekt Vrouw. In de race om de felbegeerde logeerpartij, gooiden de kandidaten alles in de strijd tijdens de dagdates. Terwijl de piñata pop van boer Geert compleet aan gort werd geslagen, verrichtten de vrouwen van boer Bastiaan halsbrekende toeren op een BMX fiets en sloopte boerin Annemiek haar mannen tijdens een pittige survival. Steffi en Roel vertellen erover in hun vlog!

Het ging erop zondagavond in Boer Zoekt Vrouw. Er stond dan ook veel op het spel, want de boeren moesten na afloop van hun dagdate bepalen welke drie kandidaten een week mogen komen logeren op de boerderij. Steffi en Roel bekeken de aflevering met boer Marnix en zijn Emmie. Steffi: “De dagdate is een hele nuttige dag omdat je iedereen echt beter leert kennen. Je hebt ze bij de speeddates natuurlijk maar vijf minuten gesproken. Maar het echte spektakel begint natuurlijk pas volgende week, tijdens de logeerweek.“

Sjansen op de BMX

Boer Bastiaan en zijn vrouwen werden op een BMX fiets gezet, om op een indoor baan rond te crossen. Dat Bastiaan de vrouwen Milou, Madeleen en Elise heeft uitgenodigd voor de logeerweek, zag je wel aankomen. Vooral met Milou leek hij het wel gezellig te vinden. “Hij had volgens mij een leuke dagdate en hij heeft erg z’n best gedaan om indruk te maken, dus we gaan het volgende week wel zien”, vertelt Steffi.

Dan boer Jan, de boer met de vier kinderen. Na het strijken van de zeilen, werd er gezamenlijk groentesoep gemaakt en gebeurde er iets aan tafel. Roel dacht een lichte voorkeur voor een bepaalde vrouw te zien en hij zal niet de enige zijn. Vera, die samen met Nienke en de Brabantse Froukje mag gaan logeren, wist zich goed in de kijker te spelen. Steffi: “Hij had het volgens mij erg naar zijn zin en er gebeurde her en der inderdaad wel wat. Dat zou wel eens een hele leuke logeerweek kunnen gaan worden.”

Veldslag

Waar alle boeren en ook boerin Annemiek zeker van hun zaak de namen van de drie logees oplepelden, had boer Geert-Jan het er maar moeilijk mee: “Het is een veldslag in mijn hoofd”, zei hij met tranen in zijn ogen. Toch zal het voor weinig kijkers een verrassing zijn geweest toen hij de namen Betty, Jacqueline en Karine noemde. “Hij had het er inderdaad erg moeilijk mee. Maar dat snap ik ook wel, want hij had een hele gezellige dag met allemaal hartstikke leuke vrouwen. Gelukkig stonden er deze keer wat meer calorieën op tafel!” “Haha”, lacht Roel, “Het leek wel een Heel Holland Bakt date! Maar mooi om te zien dat Geert-Jan ook een emotionele kant heeft.”

Na een niet al te makkelijke speeddate, ging de dagdate van boerin Annemiek stukken beter. Ze had het zelfs over ‘een paar knappe jongens’ en vond het tof hoe ze zich (voor haar) het vuur uit de sloffen liepen, klommen en zwommen. De keuze voor haar drie logees leek snel gemaakt en leverde geen moeilijke momenten op: de Brabantse Erik, Steven en Jelte zijn de gelukkigen.

De goede kant op

“Annemiek had zo te zien een leuke dagdate en persoonlijk houd ik ook wel van die actie. Alleen denk ik dat het wel iets moeilijker is om iedereen te spreken. De sfeer kwam er nog niet helemaal in”, vindt Steffi. Roel vult aan: “Annemiek gaf wel aan dat ze na de speeddates nog niet zoveel zin had in de dagdate, Maar het zou nu toch nog weleens de goede kant op kunnen gaan.”

Last but not least is er dan nog onze Brabantse ‘wauw-factor boer’ Geert. Tijdens het piñata-spel werd duidelijk dat als het om flirten gaat, Geert het klappen van de zweep wel kent. Een aantal vrouwen deed trouwens niet voor hem onder. Dat Vera mag komen logeren, zag je voor je ogen gebeuren. Ze mag samen met Esther en Angela haar koffer gaan inpakken. “We hebben echt weer ontzettend van hem genoten en smakelijk om zijn uitspraken gelachen. Hij geniet er helemaal van: het straalt er van alle kanten af. Dit belooft veel goeds voor de komende weken!”