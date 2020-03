Leraar besmet met coronavirus op Graaf Engelbrecht College in Breda, tien andere docenten thuis

Tien andere leerkrachten zijn uit voorzorg thuis. Zij voelen zich ook ziek.

De school schrijft in de brief aan de ouders: 'Helaas is zondagmiddag bij een collega officieel het coronavirus vastgesteld. Onze collega was al vanaf woensdag thuis vanwege een besmet persoon in zijn omgeving. Vanuit school hebben we regelmatig contact met onze collega. Onze collega houdt zelf contact met GGD of huisarts over verdere instructies om beter te worden en verdere besmetting te voorkomen.'

Tien andere leraren hebben lichte klachten, schrijft de school. Dit zou op het coronavirus kunnen wijzen.

De school volgt de adviezen van RIVM en GGD. Er wordt iedere dag bekeken of er extra maatregelen nodig zijn.