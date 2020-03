Is doelpuntenmachine Denzel Dumfries de meest scorende vleugelverdediger op de Europese velden?

Bij FC Groningen hadden ze zich in ieder geval speciaal op Denzel Dumfries voorbereid. Er werden veel beelden bekeken en er was een plan om de aanvoerder van PSV af te stoppen, maar alsnog wist hij te scoren. Alweer. “Ik besef ook wel dat het niet normaal is”, zei Dumfries zelf na afloop bij de NOS. “En het is wel leuk dat ze bij de tegenstander rekening houden met mij.”

En gezien de resultaten van zijn collega-vleugelverdedigers op de Europese velden, is het inderdaad niet normaal dat een verdediger zo vaak scoort. Er zijn maar drie andere spelers in de vijftien grootste Europese voetbalcompetities die hetzelfde als Dumfries weten te presteren dit seizoen. Maar, nee. Dumfries is niet de meest scorende vleugelverdediger van dit seizoen. Er is één speler die het nóg beter doet.

Alex Telles: FC Porto, 23 wedstrijden, acht goals

De Braziliaanse linksback is op dit moment de meest scorende vleugelverdediger op de Europese velden. Telles maakte er dus één meer dan Dumfries, al had de speler van FC Porto daar wel vier penalty's voor nodig. Dat spreekt dan weer in het voordeel van de rechtsback van PSV, die geen penalty's nodig had voor zijn zeven goals.

FC Porto-speler Alex Telles

Maar Dumfries is dus nog volop in de race om de meest scorende back van het seizoen te worden. Al heeft de aanvoerder van PSV buiten Alex Telles, nog wat concurrentie om in de gaten te houden.

Domenico Criscito: Genoa, 19 wedstrijden, zeven goals

De linkervleugelverdediger van het Italiaanse Genoa wist evenveel te scoren als de aanvoerder van PSV, maar had daar wel aanzienlijk minder wedstrijden voor nodig. Maar waar Dumfries zeven keer wist te scoren zonder penalty, scoort Criscito juist alleen maar uit penalty’s.

Genoa-speler Domenico Criscito (foto: HollandseHoogte)

Robin Gosens: Atalanta, 22 wedstrijden, zeven goals

Criscito is niet de enige vleugelverdediger op de Italiaanse velden die vaak scoort. Ook Robin Gosens, rechtsback bij Atalanta, wist al zeven maal het net te vinden. De Duitser met ook een Nederlandse nationaliteit, komt bij Atalanta wel vaker in de zestien, aangezien de Italiaanse ploeg met een 5-3-2 formatie speelt.

Atalanta-speler Robin Gosens (foto: HollandseHoogte).

Philipp Max: FC Augsburg, 23 wedstrijden, zeven goals

Ook in Duitsland is er een veel scorende linksback te vinden: Philipp Max. De vleugelverdediger van FC Augsburg maakte ook al zeven doelpunten, maar maakte daar vier van als linkerspits. Tijdens dit seizoen stond Max tweemaal achter elkaar opgesteld als aanvaller en scoorde dus ook direct aan de lopende band.

FC Augsburg-speler Philipp Max (foto: HollandseHoogte).

Denzel Dumfries: PSV, 25 wedstrijden, zeven goals

Hoewel Dumfries wel het meeste aantal wedstrijden nodig had van dit rijtje om tot het totaal van zeven goals te komen, is het natuurlijk wel knap van de aanvoerder van PSV. Dumfries neemt geen penalty’s, geen vrije trappen en staat op papier opgesteld als rechtsback, al weten we natuurlijk dat Dumfries zeer vaak mee opkomt. Het wordt interessant om te zien wat het seizoentotaal wordt voor de rechtsback van PSV.