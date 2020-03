RIVM: Advies om thuis te blijven geldt nog steeds voor Brabanders, resultaten tests snel bekend

Het RIVM deed deze oproep afgelopen vrijdag. In Brabant zijn meerdere patienten besmet met het coronavirus, terwijl niet te herleiden is waar ze de ziekte hebben opgelopen. Om de uitbraak van het coronavirus te beperken riep het RIVM op om thuis te blijven en contacten te beperken als er klachten zijn aan luchtwegen of verkoudheid of griep.

Volgens Harald Wychgel van het RIVM wordt er later maandag of dinsdag besloten of het advies nog blijft gelden. “Dit blijft zo tot we de resultaten hebben van onze extra tests onder ziekenhuispersoneel. Dan weten we of deze maatregelen effect hebben.”

Er is volgens Wychgel nog niets te zetten over de resulaten van de tests. “Deze worden op dit moment geanalyseerd. We proberen de resultaten zo snel mogelijk naar buiten te brengen.

Wychgel merkt dat het advies om thuis te blijven erg leeft in Brabant. “het is een solidariteitsvraag. Je bent solidair met heel Nederland, want we willen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.”