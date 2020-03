Alpinist Gert-Jan van Rie overleden op gletsjer in Oostenrijk

Gert-Jan van Rie beoefende graag bergsporten. Hij is tijdens een expeditie op de Taschachferner Gletjsjer in het Pitztal om het leven gekomen. Dat is een dal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Volgens het NRC ging het waarschijnlijk om een gasvergiftiging. De Hoevenaar zou samen met een andere man zijn gevonden in een tent waar ook een gastoestel stond.

Gert-Jan was sinds 2019 voorzitter van de Hoevense tennisvereniging. Op woensdag 11 maart kunnen leden in het clubhuis een condoleanceregister tekenen. De club laat weten dat alle evenementen die de komende tijd gepland staan, niet doorgaan.