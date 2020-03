Michael van Gerwen weet weer wat winnen is, maar heeft hij de ideale pijlenset nu gevonden?

Michael van Gerwen wist zondagavond zijn eerste toernooiwinst van 2020 te boeken door de UK Open op zijn naam te schrijven. De beste darter van de wereld was goed in vorm afgelopen weekend en gooide meerdere malen dik 110 gemiddeld. “Maar hij zal hier en daar nog wel wat gaan uitproberen met zijn nieuwe dartpijlen.”

Er was rond 22.00 uur lokale tijd een heuse oerkreet te horen in de omgeving van het Engelse Minehead, waar elk jaar de UK Open wordt gehouden. De oerkreet was afkomstig van één man, die ontzettend opgelucht was: Michael van Gerwen. De darter uit Vlijmen versloeg in de finale Gerwyn Price en won dus zo zijn eerste toernooi van het jaar.

“Dit betekent veel voor mij”, vertelde Van Gerwen na afloop aan NU.nl. De Brabantse nummer één van de wereld stapte begin dit jaar over op nieuwe pijlen en wist nu dus pas echt succesvol te zijn. “Ik kom van ver en dan voelt het ontzettend fijn om weer zo te kunnen presteren. Gezien de omstandigheden is deze beker misschien wel een van mijn belangrijkste."

De oude Van Gerwen

Dartscommentator Jacques Nieuwlaat volgde de UK Open op de voet en zag een Van Gerwen met veel zelfvertrouwen. “We zagen bij vlagen de oude Van Gerwen weer, ja. Hij floreert pas écht als hij zich lekker voelt en op dit moment zit hij heel goed in zijn vel.”

Volgens Nieuwlaat komt de toernooizege van Van Gerwen als geroepen. “Vooral om het geloof in zijn nieuwe pijlen te krijgen”, zegt de dartscommentator. “Er is veel te doen geweest rondom de nieuwe pijlen van Van Gerwen. Maar hij heeft nu iets om op terug te vallen. Want met dit setje pijlen wist hij de UK Open te winnen, hoge gemiddeldes te gooien en hij voegde er zelfs nog een negendarter aan toe.”

Ideale set of niet?

Maar de grote vraag is nu of Van Gerwen nu het ideale setje heeft gevonden. Zelf liet Van Gerwen zich daar zondagavond nog niet over uit. “Ik heb mezelf drie tot maximaal vier maanden gegeven om te wennen aan de pijlen. Die zijn nog niet eens voorbij, dus rustig aan. Maar het is logisch dat ik de komende tijd verder ga met deze set.”

“Hij zal nog wel wat dingen willen gaan proberen”, zegt Nieuwlaat over de set pijlen. Verder zegt Nieuwlaat dat vooral ‘vertrouwen hebben in de pijlen’ ontzettend belangrijk is. Zo gooide Van Gerwen ruim tien jaar met zijn vorige dartpijlen. "Het vertrouwen daarin was enorm”, stelt Nieuwlaat.

Volgens de dartscommentator moet Van Gerwen dus vooral nog even de tijd nemen. “Het is ook niet makkelijk voor darters om over te stappen op nieuw materiaal. Zie het als je nieuwe schoenen gaat kopen. Die moet je altijd even inlopen. Zo is het ook met dartpijlen. Van Gerwen zal er nog niet helemaal aan uit zijn wat nou het ideale setje is, maar deze titel helpt wellicht wel wat in zijn keuze.”