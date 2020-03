Paardentherapeut in buitengebied Etten-Leur gaat vanwege coronacrisis kinderen opvangen

Het therapeutisch centrum aan de Zundertseweg in Etten-Leur heet Paradepaardje en zit in een blokhut bij de Menmoerhoeve.

Buiten aan de slag

Toch zullen de kinderen die hun ouders voor opvang naar Het Paradepaardje worden gebracht geen paardentherapie krijgen. "Nee, we willen ze vooral een hele leuke dag geven. Dus we gaan lekken buiten aan de slag en de natuur in. Aan de overkant is een bos en we zitten vlak tegen de Pannenhoef. Het mag net zo leuk zijn als in de vakantie."

De opvang kost 50 euro per dagdeel, dus 100 euro voor een hele dag. Alexandra ziet het niet als een slaatje slaan uit de corona-crisis: "Nee, we doen dit vanuit een maatschappelijk belang. Maar we maken ook kosten omdat we extra mensen moeten inschakelen en een ruimte moeten huren." Bij de opvang in Etten-Leur is plek voor 15 tot 16 kinderen.

Spiegelen

Maar eigenlijk bestaat de doelgroep waar Alexandra mee werkt uit kinderen met autisme of trauma's. Het belangrijkste 'gereedschap' zijn de pony's en een paard in de wei achter de blokhut. Kinderen met mentale problemen worden onder begeleiding gebracht met deze dieren. "Paarden zijn dieren die heel goed spiegelen wat er bij jou gebeurt. Dat betekent dat ze heel goed kunnen lezen wat voor emoties en gevoelens er bij jou leven. Dat geven ze terug. Door hun lichaamstaal laten ze zien wat er bij jou speelt", licht ze toe.