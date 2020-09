Stadse Liza (32) vond de liefde op de boerderij: 'Je leeft opeens in het ritme van de dieren'

Liza vond de liefde op de boerderij. vergroot

Boeren is vanouds een mannenberoep. Maar steeds meer vrouwen van agrariërs eisen hun eigen plek op binnen het bedrijf. Liza Simons (32) is zo'n boerin en zij ziet grote kansen: "Als vrouwen een actievere rol krijgen, kun je als sector sneller vernieuwen."

Jolien van de Griendt & Tobias van der Valk Geschreven door

Nee, ze deed niet mee aan Boer Zoekt Vrouw. Liza, die opgroeide in Nijmegen, vond de liefde helemaal zelf. Bij een veehouder in De Mortel om precies te zijn. Maar verliefd of niet, de overgang naar het boerenleven ging niet zonder slag of stoot. "Vooral het ritme op de boerderij was in het begin wennen. Je leven wordt opeens aangepast aan het ritme van de dieren. In de stad ga je met de fiets naar de kroeg of het centrum. Dat doe je hier niet zo snel."

"Nog niet zo lang geleden betekende een relatie met een boer dat je trouwde en dan de taken van je schoonmoeder overnam."

En het werken in een kantoor is toch niet hetzelfde als op de boerderij. "Ik was gewend om veel meer te ontspannen. Op een boerderij wordt heel veel gewerkt. Je zit daardoor met een schuldgevoel op de bank als de rest aan het werk is. Je hebt het gevoel dat je bezig moet blijven." En dan waren er nog de schoonouders: "Die woonden naast ons. Je komt ze continu tegen. En je gaat niet ongezien het huis uit, want je schoonouders zijn vlakbij. Je moet echt zoeken wat je rol is."

Zo ziet het leven van Liza er nu uit:

Inmiddels heeft Liza het boerenleven met volle overtuiging omarmd. Sterker nog, ze is een belangrijk onderdeel van het bedrijf van haar man geworden. En ze vindt dat het veel meer gestimuleerd moet worden dat andere vrouwen dat ook worden: "Nog niet zo lang geleden betekende een relatie met een boer dat je trouwde en dan de taken van je schoonmoeder overnam."

"Vrouwen van boeren hebben vaak een andere achtergrond en een eigen vakgebied."

Een vooruitzicht dat niet helemaal in deze tijd past. Maar ook zonde voor de sector. "Als vrouwen een actievere rol krijgen kan de sector sneller vernieuwen. Vrouwen van boeren hebben vaak een andere achtergrond en een eigen vakgebied. Je ziet daardoor steeds meer verbreding op bedrijven. Bijvoorbeeld een zorgtak erbij of een kinderopvang op het boerenbedrijf."

Toch is er vaak nog veel twijfel bij boeren als het gaat om het veranderen van hun bedrijf. "Boeren hebben vaak de reactie: ik moet het eerst nog wel eens zien. In het begin is er vaak weinig vertrouwen. Maar als iets blijkt te werken zie je dat er toch ruimte wordt gemaakt in het bedrijf. Het geeft vaak ook ruimte voor de boer om het iets rustiger aan te doen."

