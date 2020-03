Rondslingerend speeksel en veel zweet: ook de sportschool is extra alert op coronavirus

Bij sportcentrum Medifit in Breda volgen ze keurig de voorschriften van het RIVM om het coronavirus buiten de deur te houden. Maar omdat er vooral in de ochtend veel ouderen sporten, een risicogroep, doen ze meer. Overal hangen briefjes op met de vraag of de klanten meteen na gebruik van een fitnessapparaat deze zelf willen schoonmaken met desinfecterende spray en papieren zakdoekjes.

Extra controle

"Mensen zijn er zich van bewust en maken er gebruik van", zo zegt Sem van Ligten, medewerker bij sportcentrum Medifit. "Als we zien dat iemand die aan het trainen is het niet doet, dan sturen we er iemand heen of doen we het zelf even. En onze schoonmaakster, die er elke dag is, doet daarnaast ook nog extra de deurklinken."

Bekijk de video met ook de reacties van de klanten van sportcentrum Medifit op de maatregelen tegen het coronavirus.

'Niet naïef zijn'

In een sportschool zijn vaak veel mensen in een kleine ruimte, denk daarbij vooral aan de groepslessen. Bij Medifit houden ze alles nauwlettend in de gaten. "We merken dat het iets minder druk is de laatste tijd", zo vertelt Van Ligten. "Het lijkt me wel logisch dat wat oudere of zwakkere mensen even wachten met sporten."

"Tot nu toe hebben we nog niemand van de klanten of het personeel naar huis gestuurd, maar dat doen we zeker als we zien dat iemand ziek is. Je moet daar niet naïef in zijn", aldus de medewerker van Medifit.