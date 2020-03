Slepende rechtszaak nadat gynaecoloog baby tijdens geboorte in wang sneed

Een gynaecoloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven sneed twee jaar geleden een baby in zijn wang tijdens een keizersnede. De rechtbank besliste in december vorig jaar dat het ziekenhuis daarom een schadevergoeding van 3.500 euro moet betalen. Het ziekenhuis gaat tegen die uitspraak in beroep, laat ze maandagmiddag weten.

Dit tot grote teleurstelling van letselschadeadvocaat Bas van Batenburg, die de ouders van de inmiddels peuter bijstaat.

De zaak draait om de geboorte van het jongetje, twee jaar geleden in het Catharina Ziekenhuis. Tijdens de bevalling bleek een keizersnede noodzakelijk. Tijdens de behandeling veroorzaakte de gynaecoloog een vier centimeter grote snee in de wang van het jongetje.

Verwijtbaar

Ondanks contact tussen de ouders en het ziekenhuis, bereikten zij geen akkoord over een schadevergoeding. De hieruit voortvloeiende rechtszaak diende in december 2019. Volgens het ziekenhuis was er sprake van een niet vermijdbare complicatie. Daar ging de rechter niet in mee; de gynaecoloog maakte een verwijtbare fout, luidde het oordeel. Het ziekenhuis moet daarom 3.500 euro overmaken.

Het Catharina Ziekenhuis laat dinsdagmiddag weten in beroep te gaan tegen dat besluit. Er bestaan twijfels over de onderbouwing van de rechter. Een andere reden om in hoger beroep te gaan, is omdat uitspraken in vergelijkbare zaken op deze kwestie gebaseerd kunnen worden, stelt het ziekenhuis. In vaktermen noemt men dat jurisprudentie. Het ziekenhuis schrijft in een verklaring: ‘Hiermee kan de betaalbaarheid van de zorg in Nederland onder druk komen te staan.’

Raadsman Van Batenburg is niet blij met de actie van het ziekenhuis. “Ze hebben er recht op. Maar als een rechtbank zegt dat je een fout gemaakt hebt, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Daar moet je dan gewoon mee leven”, stelt de letselschadeadvocaat.