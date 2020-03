Niek was op vakantie in Italië en leest nu noodgedwongen het radionieuws vanuit huis

Toen Niek op vakantie ging was er nog geen negatief reisadvies voor het noorden van Italië. Daarom besloot hij samen met nog acht anderen gewoon te gaan. Eenmaal in Italië veranderde het reisadvies van geel naar oranje.

Toch was er nog niet veel aan de hand. Niemand voelde zich ziek, ook niet toen ze afgelopen vrijdag terugkwamen in Nederland. Maar omdat de situatie in het noorden van Italië steeds ernstiger werd, leek het Omroep Brabant toch verstandig dat Niek niet meteen op de redactie aan de slag zou gaan.

Geïnstalleerd

“Ik heb thuis van alles geïnstalleerd om dinsdagochtend van start te gaan’’, vertelt Niek. Normaal gesproken komt hij om vijf uur ochtends aan op de redactie van Omroep Brabant in Son om zich voor te bereiden en leest hij om halfzeven het eerste nieuwsbulletin in de uitzending van Wakker. “Ik heb wat apparatuur meegenomen en daarmee moet het goed komen. Ik hoef maar één knop in te drukken en dan kom ik binnen op een van de lijnen in de radiostudio.’’

Ondanks dat het balen is om thuis te zitten, is Niek blij dat hij wel kan blijven werken. ‘’Dit heb ik veel liever dan dat ik thuis voor me uit zit te staren’’, zegt hij. ‘’En dit is toch wel een nieuwe uitdaging.’’