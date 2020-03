Evenementen in Brabant gaan vooralsnog door, dinsdag wordt gekeken naar meer maatregelen

Evenementen in Brabant gaan vooralsnog door zo veel mogelijk door. Dat heeft premier Mark Rutte maandag laten weten na het corona-crisisoverleg. De Brabantse veiligheidsregio's gaan dinsdag met elkaar overleggen of er meer maatregelen nodig zijn.

"Vooralsnog is het niet nodig dat er evenementen worden afgezegd", aldus Mark Rutte. "Dinsdag wordt bekeken of er meer maatregelen nodig zijn of evenementen anders georganiseerd moeten worden.."

Crisisoverleg

Maandagavond was er een crisisoverleg in Den Haag tussen het kabinet en de Brabantse burgemeester Jack Mikkers. Onderwerp van gesprek: de opmars van het coronavirus.

Tijdens de persconferentie was er speciale aandacht voor Brabant, omdat hier veel besmettingen zijn waarvan de bron niet duidelijk is. Brabanders wordt opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken. Het kabinet roept mensen ook op om geen handen meer te schudden in Nederland.

Verder blijft de oproep van het RIVM om bij verkoudheid thuis te blijven van kracht tot in elk geval aanstaande maandag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.