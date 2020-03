Erehaag van motoren voor motorcrosser Erwin Robins die vorige week met de auto verongelukte

SOMEREN -

Oud-motorcrosser Erwin Robins uit Someren kwam vorige week zaterdag om het leven bij een auto-ongeluk in Zuid-Frankrijk. Dinsdag 10 maart is de uitvaart en verzamelen zo'n honderd mensen zich om een erehaag van motoren te vormen. Robins was de trainer van Dean Lemmens en hij roept iedereen met een motor op morgen ook te komen en aan te sluiten.