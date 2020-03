Verwarde man met mes rent winkels binnen, politie lost waarschuwingsschot

Bij de aanhouding van een verward persoon met een mes in Valkenswaard heeft de politie maandagavond een waarschuwingsschot gelost.

Het incident vond plaats in de Van Linschotenstraat waar de man overlast veroorzaakte. Hij kwam op omstanders verward en dreigend over en had een steekwapen bij zich.

Op het moment dat agenten hem probeerden aan te houden vluchtte de man en liep daarna volgens de politie 'diverse winkels binnen'.

Hevig verzet

Toen de man zich weer op straat bevond loste de politie een waarschuwingsschot. De man is vervolgens aangehouden. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie maar kon onder controle worden gebracht.