Auto botst tegen boom in Oss, bestuurder zwaargewond

Een auto is maandagavond van de Huizenbeemdweg in Oss geraakt en tegen een boom gebotst. De bestuurder zat bekneld in zijn auto en moest door de brandweer worden bevrijd.

Het slachtoffer is eerst in de ambulance behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde onder begeleiding van een trauma-arts, die met een helikopter naar de plek van het ongeluk werd gevlogen. Hoe het kwam dat de bestuurder van de weg raakte, is nog onduidelijk. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

Onduidelijk is of de gewonde bestuurder alleen in het voertuig zat. Een politiehelikopter cirkelde even later uitgebreid boven de omgeving van het ongeval.