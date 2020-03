Arrestatieteam haalt man uit woning in Roosendaal. Foto: SQ Vision Mediaprodukties / Christian Traets

Arrestatieteam haalt man uit woning in Roosendaal

Een arrestatieteam heeft maandagavond laat een man uit een woning uit Roosendaal gehaald. Dit gebeurde aan de Heliotroopdijk. De man is daarna overgedragen aan ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.

Waarom het arrestatieteam in actie kwam, is onduidelijk. Enkele ramen van het huis waren kapot. Tijdens de inzet was de omgeving afgezet.