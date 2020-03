Belgische politie arresteert man na ramkraak in fotozaak in Budel

Tegen half vier 's ochtends kreeg de politie een inbraakmelding bij fotozaak Rooijmans op de Markt in Budel. Aangekomen bij de winkel, constateerden agenten dat er een ramkraak gepleegd was. De daders vernielden met een auto de pui van het pand en gingen er daarna in een andere wagen. Onduidelijk is of en zo ja hoe groot de buit is.

Terwijl de daders de grens overstaken, kwam de Belgische politie hen op het spoor. Vlak over de grens in Overpelt is een verdachte aangehouden. De overige inzittenden zijn te voet weggevlucht. De politie is naar hen op zoek.