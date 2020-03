Gewoon doordraaien of 80 procent werkt thuis: ieder bedrijf reageert anders op corona

CZ

Het is dinsdag een stuk rustiger dan normaal op het hoofdkantoor van zorgverzekeraar CZ in Tilburg. Op een doorsnee werkdag zijn er zo'n 1200 werknemers in het gebouw aan de Ringbaan West, nu zijn er maar 400. Volgens een woordvoerder zijn dat alleen de werknemers die in het CZ-gebouw moeten zijn om hun werk te kunnen doen.

Dat het hoofdkantoor nu voor slechts een derde gevuld is, leidt niet tot problemen. Volgens de woordvoerder is het bedrijf al sinds een paar jaar bezig om medewerkers meer vanuit huis te laten werken.

Van Lanschot

De Bossche zakenbank Van Lanschot heeft het personeel van de Brabantse kantoren gevraagd om thuis te werken als dat mogelijk is. Veel werknemers werken daaraan mee. "In deze provincie werken ongeveer 500 mensen voor ons. Daarvan werkt zo'n 80 procent nu thuis en ik verwacht dat dat er meer worden", zegt een woordvoerder. "We hebben vorige week al uitgebreid geoefend met thuiswerken."

Bavaria

Ook bij brouwerij Swinkels in Lieshout, bekend van Bavaria, wordt gehoor gegeven aan de oproep van Rutte. Het bedrijf wil haar medewerkers zoveel als mogelijk thuis houden. "Dit doen we uit voorzorg zodat het virus niet verder verspreid kan worden. Zo ver als het bij ons bekend is, is er nog niemand besmet", zegt een woordvoerder.

VDL

Bij sommige bedrijven zijn er dinsdag nog wel volop mensen op de werkvloer. "Nee, uitgestorven is het hier op kantoor zeker niet", zegt een woordvoerder van industriebedrijf VDL Groep uit Eindhoven. "We zijn momenteel aan het bekijken hoe we de situatie gaan aanpakken. Dat is bij een bedrijf van onze omvang redelijk ingewikkeld." Volgens de woordvoerder komen er veel telefoontjes binnen van bezorgde werknemers die vragen wat zij het beste kunnen doen.

DAF Trucks

Ook een woordvoerder van DAF Trucks geeft aan dat het beslist niet stil is op kantoor. "Collega's werken gewoon door. De productie draait ook gewoon."

Philips Healthcare

Bij Philips Healthcare, met 8500 medewerkers in heel Brabant, is iedereen die thuis kan werken gevraagd om dat te doen. Hoeveel mensen dat zijn, weet een woordvoerder niet. "Wie in productie, onderhoud of in de leveringsketen werkt en bijvoorbeeld langs ziekenhuizen moet, blijft werken maar wel met alle voorzorgsmaatregelen. Het is zoeken naar een balans tussen een veilige werkomgeving en voor een goed zorgsysteem zorgen."