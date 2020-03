Anton Kotte wil geen moment missen van het MH17-proces: 'Verplicht aan mijn kinderen'

Ook op dag twee van het proces was Kotte present bij de rechtbank op Schiphol. Hij verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco uit Eindhoven.

'Sfeer en respect'

De Eindhovenaar was als een van de weinige nabestaanden en als vertegenwoordiger van de Stichting Vliegramp MH17 ingeloot voor een plekje in de rechtszaal. "Als vader van mijn omgekomen (klein)kinderen wil ik alles in het werk stellen om gerechtigheid te krijgen." Daarnaast brengt hij vanuit de rechtbank namens de stichting verslag uit aan de andere nabestaanden.

Kotte beseft dat hij een unieke positie heeft. "De sfeer in die zaal. En het respect dat de officier van justitie heeft voor de nabestaanden. Dat is zo mooi. Vooral tijdens het oplezen van de 298 namen van de slachtoffers."

Bekijk hier hoe nabestaande Anton Kotte de eerste twee dagen van het MH17-proces beleefde.

Tijdens de tweede dag kwam vooral de officier van justitie aan het woord. Zij nodigde de rechtbank en de verdediging uit om te komen kijken naar de reconstructie van het vliegtuig op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Ook pleitte zij voor geheimhouding van tientallen getuigen, omdat zij mogelijk gevaar lopen als hun namen uitlekken. Daarnaast kwam het OM met nieuwe getuigen.

Meer tijd gevraagd

De advocaten van een van de verdachten vroegen om meer tijd om de verdediging voor te bereiden. Ze willen zich nog beter kunnen verdiepen in het 36.000 pagina's tellende dossier.

Vlucht MH17 werd bijna zes jaar geleden, op 17 juli 2014, boven Oost-Oekraïne neergehaald door een buk-raket. Het OM houdt daar vooralsnog vier mannen voor verantwoordelijk: de Russen Oleg Poelatov, Sergej Doebinski en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Chartsjenko.

De zitting werd dinsdag vlak voor het einde geschorst. Maandag 23 maart gaat het MH17-proces weer verder.

