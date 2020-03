PSV houdt talent Noni Madueke langer aan boord: ‘Hij kan de top halen’

"Hij is op die positie ook op z’n sterkst”, zegt de voormalig PSV-trainer over Madueke. “Vanaf de rechterkant kan hij met zijn linkerbeen naar binnen komen en dan is hij ontzettend gevaarlijk. Hij speelt heel direct en altijd naar voren. Dat zag ik hem deze zomer tijdens de Otten Cup doen en zondag zag ik het ook weer tegen FC Groningen. Dat is een goed teken. Hij doet gewoon zijn ding en het maakt hem niet uit of hij dat bij PSV O19 doet, of bij PSV1.”

Madueke kwam zo’n twee jaar geleden naar Eindhoven, terwijl er genoeg topclubs aasden op zijn handtekening. Dinsdag is de Brit achttien geworden en volgens de regels van de FIFA mag een speler dan een langdurig contract ondertekenen. Technisch manager John de Jong greep die kans met beide handen aan en wist Madueke opnieuw te overtuigen om voor PSV te kiezen, ondanks interesse van een aantal topclubs.

Puntje van de stoel

De Mos vindt Madueke een speler die een topclub als PSV nodig heeft. “Hij is creatief en kan de defensie van de tegenstander openbreken, omdat hij een man kan passeren. Dat heb je nodig als een tegenstander de bus gaat parkeren. Er gebeurt altijd wat als hij aan de bal is. Ik ga dan vanzelf op het puntje van m’n stoel zitten.”

Maar het is nog niet allemaal koek en ei. Volgens De Mos moet Madueke vaker tot scoren komen en moet hij nog werken aan zijn fysieke kracht. “Maar hij komt pas net kijken, dus het is ook wel logisch dat hij dat nog niet helemaal heeft.”

Noni Madueke moest zondag tijdens zijn basisdebuut na 78 minuten gewisseld worden wegens kramp.

Noni Madueke (foto: OrangePictures).

Aan de top blijven

In de voetballerij worden wel vaker talenten de hemel in geprezen, die zeker niet allemaal aan de top blijven. “Aan de top komen is niet zo moeilijk”, zegt De Mos. “Maar daar blijven is wat anders. Je moet als speler elke dag weer alles geven om aan de top te blijven. En de voetbalwereld is opportunistisch. Als je een aantal wedstrijden wat minder speelt, kun je er opeens niks meer van. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

En De Mos gelooft dat Madueke daarmee kan omgaan. De Engelsman maakt voetballend gezien een goede indruk op hem. “En het lijkt me ook een slimme jongen. Maar het is moeilijk te voorspellen hoe ver hij kan komen. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij volgend seizoen al gaat concurreren om een vaste basisplaats, maar het is nog koffiedik kijken."

Nieuwe trainer

Dat komt volgens De Mos vooral doordat PSV nog geen nieuwe trainer heeft. "Je weet niet wat die nieuwe trainer wil. Met welke formatie wil hij spelen? Houdt hij van buitenspelers die naar binnen trekken? Daar kun je nu nog weinig zinnigs over zeggen. Maar het is wel duidelijk dat Madueke in ieder geval de potentie heeft om de top te halen.”