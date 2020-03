't Brabants Coronalied gaat viraal: 'Ik heb er een paar dagen over getwijfeld'

"Mijn dochter zei dat ik het gewoon kon doen." Liedjesschrijver Roel Jongenelen uit Boxtel kreeg een Duits filmpje toegestuurd van een coronanummer met poppen met de vraag of hij een Brabantse variant wilde maken. Roel twijfelde of hij het moest doen, maar zijn omgeving verzekerde hem dat het wel goed zat. "Ik vond het zelf ook op het randje."

Maandagavond verscheen 't Brabants Coronalied online. In nog geen dag tijd is het al bijna tweehonderdduizend keer bekeken op YouTube. Op Facebook is het nummer al meer dan duizend keer gedeeld.

Hieronder kan je 't Brabants Coronalied bekijken. De tekst gaat verder na de video.

'Moet je doen'

Roel kreeg het Duitse filmpje opgestuurd van de mensen achter het humoristische platform RoekOe Brabant met de vraag of hij ook een nummertje wilde maken. "Toen heb ik mijn gitaar gepakt en binnen twee uur heb ik een lied geschreven. Een paar dagen heb ik erg getwijfeld of ik dit wel naar buiten moest brengen omdat er al mensen zijn overleden door het coronavirus."

Nadat hij aan andere mensen in zijn omgeving het nummer had laten horen, besloot Roel het nummer toch online te zetten. "Mijn dochter zei tegen mij dat het hartstikke leuk was en dat ik het gewoon moest doen. En de reacties zijn bijna allemaal positief. En als één op de vijftig negatief is, dan is het toch een prima resultaat."

'Mijn hand zit in die sok'

De melodie van 't Brabants Coronalied is geïnspireerd op het nummer Ramona van The Blue Diamonds. Het nummer begint met de volzinnen: "Corona, ik wil jou niet meer je maakt mij ziek. Corona met jou in bed is geen romantiek."

Niet alleen het nummer, ook de bijbehorende videoclip was snel gemaakt. "Het is mijn hand die in die handschoen zit. Ik had wat blauwe handschoenen gekocht en daar wat pingpongballen opgeplakt. Dat stelde niet veel voor."

'Inspelen op de actualiteit'

In het verleden heeft Roel Jongenelen, die ook onderdeel uitmaakte van VOF de Kunst, meerdere humoristische nummers gemaakt. "Zo heb ik de afgelopen carnaval het nummer Koekwaus gemaakt, maar dat was geen groot succes", vertelt Roel lachend. "Maar ik vind het leuk om in te spelen op de actualiteit, zoals nu."

