Clubs over afblazen van wedstrijden: 'Logisch, de gezondheid staat voorop'

Alle grote sportevenementen in Brabant zijn afgelast voor komend weekend. Dat is de uitkomst van het overleg van de Brabantse veiligheidsregio's dat deze dinsdagmiddag plaatsvond. Onder meer de Brabantse voetbalclubs en de Tilburg Trappers reageren op de algehele afgelasting.

PSV - FC Emmen

Persvoorlichter Thijs Slegers: "Wij passen ons aan aan de richtlijnen van de specialisten van het RIVM. Over een mogelijke nieuwe speeldatum is nog niks te zeggen."

Willem II - SC Heerenveen

Wouter Janssen, persvoorlichter van Willem II: “Jammer voor de voetballiefhebber. Logisch besluit met een goede reden.”

RKC Waalwijk - FC Groningen

Persvoorlichter Ruben Rijpma: "Wij volgen natuurlijk de adviezen op van het RIVM. We hadden graag gespeeld, maar de gezondheid staat voorop. We willen ons er wel hard voor maken dat de wedstrijd wordt ingehaald mét publiek. Wanneer dat gaat gebeuren, is bij ons nog niet bekend."

Cambuur Leeuwarden - NAC Breda

NAC gaat vrijdag op bezoek bij Cambuur Leeuwarden. Bij de Bredase club is nog niets bekend over mogelijke maatregelen.

FC Den Bosch - TOP Oss

Persvoorlichter Ester Bal van FC Den Bosch: "We hadden graag gespeeld, maar de gezondheid staat voorop. Ook wij willen alles op alles zetten om in ieder geval niet zonder publiek te gaan spelen."

Directeur Peter Bijvelds van TOP Oss: “Het besluit komt gezien alle commotie niet als een verrassing, je kon deze maatregel aan zien komen.”

Tilburg Trappers zouden beginnen met de play-offs

Ruud van Baast, voorzitter van de Tilburg Trappers die vrijdag aan de play-offs zouden beginnen.

“De boodschap is helder, wij beraden ons nu op de gevolgen.”