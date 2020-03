Corona zit CDA dwars: onderhandelingen met Forum voor Democratie uitgesteld

Het coronavirus zit het Brabantse CDA flink in de weg. De samenwerking met Forum voor Democratie, zorgt in de partij voor veel ophef. Een aantal van de ruim zestig afdelingen is uitgesproken tégen. Er is behoefte aan informatie en debat.

Deadline

De partij zit ook met een deadline. Naar verwachting duurt het nog ongeveer een maand voordat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kan worden gepresenteerd. Het zou mooi zijn als het CDA voor die tijd de interne discussie kan voeren. De Brabantse CDA-voorzitter Inge van Dijk hoopt dat de informatiebijeenkomsten binnen enkele weken door kunnen gaan maar weet natuurlijk ook niet wat het coronavirus allemaal nog te weeg gaat brengen.

Op internet staat de petitie 'Doe het Niet' waarin het CDA wordt gevraagd niet met Forum voor Democrate in zee te gaan. Die petitie is door bijna vierduizend mensen ondertekend. Inge van Dijk kent die petitie. "Maar die is ook ondertekend door erg veel mensen die geen band met het Brabantse CDA hebben."

Tégen

De CDA-afdelingen in Oisterwijk en Heusden zijn tegen de samenwerking met Forum voor Democratie. Ook enkele bekende leden hebben zich tegen de samenwerking uitgesproken.

Van Dijk: "Je komt voortdurend dezelfde namen tegen in de media. Als wij de indruk zouden hebben dat iedereen tegen was, waren we natuurlijk al lang gestopt."

'Twee-derde is voor'

Zij schat dat ongeveer twee-derde van de Brabantse CDA-ers achter de samenwerking met Forum staat. Het is een getal dat redelijk overeen lijkt te komen met de uitslag van een peiling die EenVandaag eind februari heeft gehouden.

Binnen het CDA gaat ook de vraag rond of voor een discussie over de samenwerking niet een Algemene Leden Vergadering gehouden moet worden.

Rust in de Partij

Guus Mulders van het Oisterwijkse CDA en een tegenstander van de samenwerking: "Als we in een Algemene Leden Vergadering samen een beslissing nemen, weet iedereen ook waar-ie aan toe is. Dat zorgt ook voor draagvlak en zo weer voor rust in de partij."

Voor het bijeenroepen van zo'n Algemene Ledenvergadering heeft de partij een paar weken nodig.

Inge van Dijk: "Het kan best zijn dat er nog zo'n Algemene Ledenvergadering komt. Maar de beslissing over samenwerking met het Forum voor Democratie ligt uiteindelijk bij de fractie in Provinciale Staten. Niet bij een Algemene Ledenvergadering."