Auto rijdt op dieplader met tractor erop, vrouw bekneld

De vrouw in de auto raakte bekneld (foto: Rico Vogels/ SQ Vision)

LUYKSGESTEL -

Een auto is dinsdagavond op een dieplader gereden, die een tractor vervoerde. In de auto zat een vrouw, die bekneld raakte. De dieplader zou bezig geweest zijn van de Dorpsstraat de Kapellerweg in Luyksgestel op te draaien, toen de auto erop reed.