Acht stadsbussen in Eindhoven bekogeld, Hermes haalt alle bussen van de weg

Dinsdagavond zijn er acht stadbussen in Eindhoven bekogeld in anderhalf uur tijd. Van alle bussen zijn de ramen gesneuveld. Dat bevestigt busbedrijf Hermes aan Omroep Brabant. Na het vandalisme heeft Hermes alle stadsbussen dinsdagavond van de weg gehaald. Er is niemand gewond geraakt.

Mogelijk is er zelfs geschoten. “Er is één gaatje gevonden, maar de ramen gaan snel kapot, dus dat is moeilijk te achterhalen. Het gebeurde allemaal terwijl de bussen aan het rijden waren. De chauffeurs en passagiers zijn erg geschrokken”, aldus Juul van Hout, directeur van Hermes.

De directeur noemt de actie ‘idioot’. "Dit is buiten alle proporties. Als je ziet wat voor ravage een gebroken ruit aanricht binnen in een bus, is het een wonder dat er hier geen gewonden gevallen zijn", vertelt Van Hout.

In tegenstelling tot de stadsbussen bleven de streekbussen dinsdag wel rijden. In totaal ging het om ongeveer dertig stadsbussen. Hermes heeft contact gehad met de politie. Volgens Van Hout stelt de politie dat er vermoedelijk één groep daders achter de vernielingen zit.