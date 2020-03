UDEN -

In het programma Tussen Kunst & Kitsch is woensdagavond een bijzondere ontdekking te zien. Tijdens de opnames in september in Museum Krona in Uden is namelijk een echte Rembrandt ontdekt. Het kunstwerk hangt vanaf nu ook in dat museum. Conservator Wouter Prins laat in de video vol trots het werk zien, maar hoeveel het waard is blijft nog even geheim.