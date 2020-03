Roger Schmidt wordt de nieuwe trainer van PSV, Duitser tekent voor twee jaar

Roger Schmidt is met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe trainer van PSV. De 52-jarige Duitser heeft getekend voor twee jaar. Interim-coach Ernest Faber keert komende zomer terug in zijn oorspronkelijke rol als Hoofd Jeugdopleiding. Jörn Wolf zal Schmidt komend seizoen assisteren.

De 44-jarige Jörn Wolf werkte bij Bayer Leverkusen en Beijing Guoan (China) al samen met Schmidt.

"Roger stond bovenaan onze lijst en we zijn er ontzettend blij mee dat hij voor PSV gekozen heeft", zegt technisch manager John de Jong.

Schmidt trainde van 2012 tot 2014 Red Bull Salzburg.

Van 2014 tot 2017 was hij trainer van Bayer Leverkusen in de Duitse Bundeslisga.

Drie maanden later, in juni 2017, maakte het Chinese Beijing Guoan bekend dat Schmidt de nieuwe trainer werd. Twee jaar later verliep daar zijn contract.

'Een prettig gevoel'

Schmidt zag de afgelopen tijd alle wedstrijden van PSV, schrijft de club in een persbericht. Tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax was hij in het stadion aanwezig.

“De Eredivisie is onderdeel van de uitdaging die ik bij PSV heb gevonden. Het Nederlandse voetbal heeft mij altijd kunnen bekoren en ik kijk er echt naar uit om in een voor mij compleet nieuwe omgeving aan de slag te gaan. PSV staat volledig achter de manier van voetballen waar ik voor sta. En ik sta achter de eis van PSV dat de club altijd om de prijzen moet spelen. Mijn teams voetballen om te winnen, altijd", vertelt Schmidt.

Hij had 'een prettig gevoel' bij de club. “Natuurlijk kende ik de club beroepshalve, maar ik had geen specifieke kennis van de filosofie. Tijdens de vele gesprekken met Toon Gerbrands en John de Jong kreeg ik een goed beeld van de manier van werken en besefte ik steeds meer dat de visie van PSV op topvoetbal bij me past. Daarnaast is elkaar kunnen vertrouwen een groot goed."

"Er is tot het zetten van de handtekeningen niets van onze ontmoetingen naar buiten gekomen", verklaart hij. "Ik vind dat veelzeggend over de manier waarop ze bij PSV met elkaar omgaan. Voor mij is vertrouwen dé basis om met elkaar aan de slag te gaan.”

