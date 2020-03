Coronacrisis komt geblesseerde motorcrosser even goed uit

MX2-rijder Roan van de Moosdijk brak afgelopen weekend tijdens de Grand Prix in Valkenswaard zijn enkel en is daardoor enkele weken uit de roulatie. Toch lijkt de sportieve schade mee te vallen voor de Eindhovense motorcrosser omdat door het coronavirus de wedstrijden in Argentinië en Italië zijn afgelast. "Het is niet leuk, maar het coronavirus is even mijn vriend."

Woorden van een topsporter, want natuurlijk ziet motorcrosser Roan van de Moosdijk de ellende die het coronavirus met zich meebrengt en leeft hij mee met de getroffen mensen. Maar het 19-jarige Eindhovense talent, die wordt gezien als de opvolger van Jeffrey Herlings, spint onbewust zelf garen bij de pandemie. Van de Moosdijk, die zondag zijn enkel brak tijdens de GP in Valkenswaard, hoeft door het coronavirus waarschijnlijk geen wedstrijd te missen.

Coronavirus brengt extra tijd

Nadat de wedstrijd van 5 april in Italië al was afgelast, gaat nu ook de Grand Prix in Argentinië op 22 maart niet door. "Dat komt mij wel goed uit, ja", zegt Roan. "Op 4 mei is de GP van Spanje en als die doorgaat, hoop ik voldoende hersteld te zijn om daaraan mee te doen. Dan heb ik weinig voorbereiding, maar als het kan doe ik mee."

"Het is niet leuk natuurlijk, maar het coronavirus is even mijn vriend", zo vervolgt hij. "Al hoop ik natuurlijk wel dat het zo snel mogelijk verdwijnt. Ik vind het erg voor de mensen die worden getroffen."

Pechvogel

Roan van de Moosdijk is bezig aan zijn eerste seizoen in de MX2-klasse. Tijdens de eerste GP in Engeland eindigde hij achtste, maar een week later sloeg in de thuiswedstrijd in Valkenswaard de pech toe. De Eindhovense motorcrosser brak in de eerste manche al zijn enkel.

"Nee, het was geen valpartij", legt Van de Moosdijk uit. "Mijn voet kwam tijdens het rijden op de grond onder de motor en toen sloeg die om naar buiten toe. Ik ben nog doorgereden en ook gefinisht. Maar toen mijn laars uit ging en de adrenaline weg was, deed het wel pijn. Ik ben zondag meteen geopereerd in het ziekenhuis en ze hebben een plaatje tegen de enkel aangezet. Volgende week donderdag moet ik terugkomen en dan krijg ik waarschijnlijk al loopgips."