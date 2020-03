Antoon Coolen en Hub van Doorne stonden op goede voet met elkaar, totdat de oorlog uitbrak

Een deel van zijn leven woont schrijver Antoon Coolen in Hilversum, waar vele romans over zijn geliefde Peel uit zijn pen vloeien. Begin jaren dertig keert Coolen terug naar Deurne waar hij samen met zijn zoons zijn intrek neemt in huize De Romein. Evenals industrieel Hub van Doorne behoort Coolen tot de dorpselite van Deurne. Het goede onderlinge contact verandert echter tijdens de oorlog, maar vooral erna.

Schrijver Antoon Coolen (Foto: Erfgoed Waalre).

"Aan het begin van de oorlog werd tijdens het bombardement op Rotterdam de uitgeverij van Nijgh & Van Ditmar getroffen. De hele voorraad boeken van Coolen ging in vlammen op", vertelt Cees Sleegers die zich heeft verdiept in het verhaal van Coolen en Van Doorne. "Een jaar later moeten alle kunstenaars, pers en schrijvers van de Duitsers tekenen voor de Kulturkammer. De Duitsers denken zo beide groepen in toom te kunnen houden. Coolen weigert. Hij verklaart geen schrijver meer te zijn, maar daardoor heeft hij ook geen inkomsten meer."

De DAF-fabrieken maken inmiddels wagens voor de Duitsers. Coolen nam het Van Doorne vooral kwalijk dat hij Duitse soldaten bij hem thuis uitnodigt of in het restaurant Lido in Mierlo-Hout om op die manier orders binnen te halen. Het gaat DAF voor de wind. Sleegers: "Coolen vindt dat Van Doorne zijn positie misbruikt door af en toe ook het verzet te steunen, zodat hij bij verlies van de Duitsers altijd aan een goede kant staat. Van Doorne had volgens Coolen 'thuis nog een oranje jas hangen om na de bevrijding aan te trekken'.

Hub van Doorne (foto: Erfgoed Waalre).

Na de oorlog

De werkelijke rel ontstaat pas na de oorlog. "Destijds waren er in het kleine Deurne twee kranten: De Deurnese Krant en Het Licht. De Deurnese krant was Anton Coolen, Wiegersma, Berkvens en baron De Smet. Het Licht was pastoor Witlox, burgemeester Lambooy, Frits Philips en Van Doorne."

Als 'Mijnheer Hub' kort na de oorlog voorzitter wordt van het Oranje-comité gaat Coolen door het lint, zeker toen Van Doorne zich ook nog eens als een beschermheer voor de plaatselijke bevolking ging gedragen. Het dorp liep weg met de voorman van DAF.

In de lokale krantenstrijd haalt Coolen op 7 september stevig uit naar Van Doorne. In het artikel worden allerlei zaken opgerakeld uit de oorlog. 'Degenen die integer zijn gebleven, zijn alles kwijt en de schipperaars zijn rijk geworden', schreef Coolen. "Hij bleef er maar op terugkomen. Het vrat aan hem", beschrijft Sleegers.

Het bewuste krantenartikel in de Deurnesche Courant.

Voor de rechter

Van Doorne sleept Coolen voor de rechter wegens smaad en laster en eist een schadevergoeding van 100.000 gulden. Tijdens de rechtszitting komt Coolen met schriftelijke bewijzen die hij gekregen zou hebben van DAF-personeel. Coolen krijgt een lichte veroordeling en Van Doorne gaat niet in beroep.

Antoon Coolen overleed in 1961 aan een hartaanval, nadat hij een maand eerder uit een trein was gevallen. Dr. Hub van Doorne overleed in 1979 als ereburger van Deurne én Noord-Brabant.

Brabant Remembers

Brabant staat uitgebreid stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Brabant Remembers doet dat aan de hand van 75 bijzondere verhalen van Brabanders over de impact van de oorlog op hun leven. De uitgebreide verhalen zijn ook te lezen op de site van Brabant Remembers. De app Brabant Remembers is ook te downloaden in de App Store en via Google Play.