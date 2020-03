Zeven aanhoudingen bij drugsactie in Baarle-Nassau: kilo's drugs, wapens en champagne in loods

De politie heeft bij een grote drugsactie in Baarle-Nassau zes mannen en een vrouw aangehouden. Dinsdag vielen agenten een loods aan de Chaamseweg en een chalet op een bungalowpark binnen. Er werden onder meer wapens, hennep, geld en een grote hoeveelheid champagne in beslag genomen.

De drugsloods en het chalet kwamen bij de politie in beeld dankzij verschillende tips. Er werd een uitgebreid onderzoek opgestart omdat waarschijnlijk drugs werden verkocht vanuit de loods. De chalet diende als opslagplaats.

Bij de inval vond de politie ontzettend veel spullen:

Twee wapens met munitie,

Tientallen kilo's henneptoppen,

Tienduizenden euro's contant geld,

Sieraden,

Grote hoeveelheden shag,

Grote hoeveelheden ketamine,

Grote hoeveelheden champagne,

Een kogelwerend vest.

Ook werden acht auto's in beslag genomen. Alle aangehouden verdachten waren op het moment van de inval aanwezig in de loods. De politie onderzoekt nog wie betrokken was bij de drugshandel en welke verdachten kopers van de drugs zijn. Het gaat om de volgende verdachten: