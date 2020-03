'Fuck, ik heb kanker', Iris moet duizend boeken verkopen om haar stamceltherapie te betalen

“30.000 euro kost de stamceltherapie en daar moet ik duizend boeken voor verkopen, een hele klus”, vertelt Iris. De Waalwijkse zakenvrouw, die het hele proces van ziek worden en ziek zijn heeft beschreven in haar boek 'Fuck, ik heb kanker'. Ze neemt haar toevlucht tot stamceltherapie omdat ze heel veel klachten heeft overgehouden aan de geslaagde anti kankerbehandelingen.

Ik ben moe, slaap slecht en kan niet meer zo ver lopen.

Ik heb zoals ze dat noemen last van een chemobrein. Ik kan niet op bepaalde woorden komen en ik vergeet heel makkelijk dingen. Ik heb neuropathie aan mijn benen overgehouden, dat uit zich in pijnscheuten. Ik ben moe, slaap slecht en kan niet meer zo ver lopen.” Voor de stamceltherapie zal Iris worden opgenomen in een kliniek in San José in de Amerikaanse staat Californië.

'Fuck, ik heb kanker' is een boek van Iris uit Waalwijk.

“Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekering en moet ik zelf betalen. Hoewel deze behandeling in San José de meest betaalbare is van alle bekende klinieken, is het toch een behoorlijk bedrag. Ik moest al zo’n lange adem hebben om het behandeltraject van chemo, immunotherapie en bestraling financieel goed door te komen. Dit is dan ook meteen mijn oermotivatie achter de Stichting Supervrouw. Je wordt ziek en er zijn zoveel gevolgen buiten het lichamelijke aspect.”

Via de stichting verkoopt ze ook haar boek en inmiddels zijn de eerste bestellingen al binnen. “Ik vraag de mensen ook waarom ze het boek bestellen, zodat ik er ook een persoonlijke boodschap in kan schrijven.” Het boek wordt op 19 juni officieel gelanceerd.

* Iris is niet de echte naam van de Waalwijkse zakenvrouw. Haar echte naam is bij de redactie wel bekend.