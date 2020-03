Jonge snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren in Tilburg

De politie in Tilburg heeft maandag- en dinsdagavond drie jonge wegpiraten aan de kant gezet. Twee van de snelheidsduivels konden meteen hun beginnersrijbewijs inleveren.

Het begon maandagavond rond halfacht op de Ringbaan West, waar een 22-jarige automobilist werd geklokt op 95 kilometer per uur. Dat kostte hem een punt op zijn beginnersrijbewijs.

De 19-jarige bestuurder uit Oisterwijk die twee uur later op de Spoorlaan in het vizier van de lasergun verscheen, kwam er minder genadig vanaf. Hij kon zijn begeerde papiertje meteen overhandigen toen de digitale teller 114 kilometer per uur aangaf.

Een dag later was het raak op de Ringbaan Noord, waar een 22-jarige Tilburger met zware rechtervoet het gaspedaal intrapte tot maar liefst 124 kilometer per uur. Ook zijn beginnersrijbewijs werd door de agenten ingevorderd.