Man opgepakt voor gewelddadige dood van tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer

In een woning in Gilze is dinsdagmiddag een 26-jarige man uit Echt aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de gewelddadige dood van Frank Schrijen uit Boxmeer. Het slachtoffer was bekend als tonprater.

De 56-jarige Frank Schrijen werd zondag 1 maart dood gevonden in zijn huis aan de Steenstraat in Boxmeer. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. De politie stelde daarna een groot onderzoek in.

Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een 26-jarige man uit Echt. Hij wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer om het leven heeft gebracht en is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Relatie

Ook de woning in Gilze waar de verdachte verbleef is door de politie doorzocht. Daarbij zijn verschillende goederen in beslag genomen waar verder onderzoek naar wordt gedaan. De politie doet nog verder onderzoek naar de precieze relatie tussen het slachtoffer en de verdachte en de aanleiding voor het misdrijf. Daarover worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.

Familie

De familie van Schrijen reageert blij op de arrestatie. "De politie heeft in korte tijd grote stappen gemaakt. Nu moet nog blijken dat ze inderdaad de dader te pakken hebben", zo laat een nabestaande weten aan Omroep Brabant. De familie is vooraf ingelicht dat er een verdachte zou worden opgepakt.

