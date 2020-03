John en Marijke worden in Vietnam gewoon langs de weg getemperatuurd en ontsmet

John en Marijke in Vietnam: nadat ze zelf ook helemaal zijn gecheckt, worden ook hun brommertjes ontsmet in verband met het coronavirus (Foto: John Schraven)

John Schraven (60) en zijn vrouw Marijke (50) uit Mill zijn op rondreis door Vietnam. Ze zijn onder de indruk van de manier waarop de Vietnamezen boven op het coronavirus zitten. Het echtpaar is al twee keer gecontroleerd en ze hebben ook al meegemaakt dat een Nederlandse reisgenoot in quarantaine moest.

Vietnamezen die je langs de kant van de weg ontsmetten en temperaturen. Dat is nou niet bepaald wat je voor ogen hebt als je een reis door het mooie Vietnam boekt. Toch is het John en Marijke uit Mill al twee keer overkomen.

Gewoon aan de kant gezet

John: “We zijn inmiddels zes dagen onderweg en al twee keer gecontroleerd. Ze pakken dat heel serieus aan. Vandaag waren we onderweg van Sapa naar Ha Giang en werden we gewoon aan de kant zet. Ongeacht hoe je reist: iedereen wordt gecheckt. Onze temperatuur werd gemeten, de brommertjes ontsmet en we moesten een formulier invullen. Is je temperatuur ook maar iets aan de hoge kant, dan nemen ze je apart en krijg je een uitgebreide screening.”

Dat onderzoek neemt een paar dagen in beslag, zo weet John te vertellen. “Wij hebben dat zelf gelukkig nog niet meegemaakt omdat onze temperatuur beide keren goed was. Maar we kennen een Nederlandse jongen bij wie dat niet het geval was. Hij moest twee dagen wachten op de uitslag en vervolgens drie dagen in quarantaine.”

Af en toe wel wat nerveus

Je zou kunnen denken dat het dreigende coronavirus als een zwaard van Damocles boven de hoofden én de vakantie van John en Marijke hangt. Maar niks daarvan, John is de rust zelve. “Och, het is zoals het is. Je maakt er gewoon het beste van. Ik maak me niet druk, maar mijn vrouw begint af en toe wel wat nerveus te worden.”

Is eerder naar huis gaan nog een optie? “O nee, geen denken aan," aarzelt John geen seconde, "we genieten met volle teugen van de reis en moeten alleen onze reisbestemming soms wat aanpassen. We wilden heel graag naar Halong Bay en het eiland Catba, maar dat is afgesloten voor toeristen. Dus dat gaat niet lukken. Maar er is genoeg moois te zien!” Op 1 april vliegen John en Marijke weer naar huis, dus ze hebben nog ruim twee weken voor de boeg. Hopelijk zonder temperatuursverhoging.

Vlakbij Hoi An zitten 25 Nederlanders in quarantaine. Ze zouden op de heenreis naar Vietnam met een besmette passagier in het vliegtuig hebben gezeten.