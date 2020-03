Jumbo bezorgt boodschappen niet meer in huis, maar bij voordeur vanwege coronavirus

Supermarktketen Jumbo bezorgt online bestelde boodschappen voorlopig niet meer in huis. Bezorgers geven de boodschappen bij de voordeur af. Dit gebeurt overal in Nederland, vanwege het coronavirus.

Een woordvoerder van de Veghelse supermarktketen laat weten dat Jumbo 'de ontwikkelingen rond de verspreiding van het virus op de voet volgt'. "Op elk moment van de dag staan wij in contact met gezondheidsinstanties en we volgen in alle gevallen hun richtlijnen op."

Aanvullende maatregelen

Daarnaast neemt de supermarktketen aanvullende maatregelen. "Zo wijzen we medewerkers er continu op om regelmatig hun handen te wassen. Ook zijn er extra reinigingsdoekjes verspreid om zowel handen als voorwerpen die veel worden gebruikt extra schoon te maken."

Het tot aan de voordeur bezorgen van boodschappen gebeurt 'tot nader order'. "In bepaalde gevallen kunnen wij in overleg met de klant hiervan afwijken, maar dit zullen we per geval bekijken."