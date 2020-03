Het wordt lente! Zonnig en temperatuur richting 15 graden

Voor wie genoeg heeft van de regen en wind die ons al wekenlang teisteren, heeft Reinout van den Born van Weer.nl goed nieuws. Er is lenteachtig weer in aantocht. Dit weekend wordt het weer al stukken beter en begin volgende week helemáál. "Er komt een eind aan de moesson."

Ook deze donderdag ziet het er al goed uit qua weer. "De zon schijnt behoorlijk met zeven tot negen zonuren, dat ziet er heel goed uit. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen een storing binnen met een paar buien." De middagtemperatuur ligt rond 11 of 12 graden.

Vrijdag

Vrijdag begint met een paar buien. "Daar kan hagel bij zitten en misschien ook een klap onweer. In de middag krijgen we dan weer veel zon." De temperatuur is vrijdag wel een graadje lager dan donderdag. "Zo'n 10 graden, maar met duidelijk minder wind."

Zaterdag en zondag

In het weekend ziet het er ook goed uit. "Zowel zaterdag als zondag zien we af en toe de zon. Het is dan zo goed als droog. Zaterdag wordt het 10 graden en zondag gaan we naar 11 of 12 graden. Niks mis mee."

Vanaf maandag

Na het weekend wordt het zelfs een aantal aaneengesloten dagen droog. "We hebben meer dan dertig dagen achter elkaar regen gehad in Nederland. Daar zat geen enkele compleet droge dag tussen, maar na het weekend komt er een eind aan die moesson", lacht Van den Born. "Er komt dan een hogedrukgebied bij ons in de buurt te liggen. Het weer wordt van maandag tot en met woensdag een stuk stabieler. Het wordt 13 tot 15 graden, maar het zal behoorlijk zacht en lenteachtig aanvoelen."