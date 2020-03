Dit doet de Efteling tegen het coronavirus

De Efteling gaat het aantal bezoekers in de wachtrij voor attracties per direct beperken. Dit gebeurt in verband met het coronavirus. Dat laat een woordvoerder van het park weten.

Hoeveel bezoekers er worden toegelaten in de wachtrij, verschilt per attractie. "Het personeel houdt dit in de gaten. Als het maximum aantal is bereikt, wordt de wachtrij gesloten en moeten mensen ergens anders naartoe."

Minder tafels bij horecagelegenheden

Bij de horecagelegenheden in het park worden wat tafels weggehaald, zodat bezoekers ook daar wat meer verspreid komen te zitten. Ook in het Efteling Theater - bij de voorstelling Caro - worden de gasten verspreid.

Bij de hoofdentree van de Efteling worden zoveel mogelijk kassa's geopend zodat mensen ook daar niet te lang bij elkaar in de rij hoeven te staan. Dit moet voor een optimale doorstroming zorgen.

Deuren sluiten niet nodig

De Efteling liet eerder al weten dat het park ondanks de uitbraak van het coronavirus in Nederland openblijft. Hierover is overlegd met de gemeente Loon op Zand.

Hoewel er elke week vele duizenden mensen naar het park in Kaatsheuvel komen, zou het niet nodig zijn om de deuren te sluiten. "Ons park is groot. De gasten zijn verspreid over het hele park en er is veel buitenlucht."