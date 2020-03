Geen katholieke kerkdiensten meer in Brabant vanwege coronavirus, uitvaarten in kleine kring

Alle openbare liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen, vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Uitvaarten in kleine kring

Een uitzondering wordt gemaakt voor de uitvaarten en doopvieringen. Die mogen in kleine kring plaatsvinden en worden sober gehouden. "Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen", zo schrijven de bisschoppen voor.

De bisschoppen vragen om begrip en gebed van de gelovigen. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Parochianen staan voor dichte deur van de Paulus Kapel in Oudenbosch (foto: Erik Peeters).

Eerdere maatregelen

Eerder besloot de Nederlandse Bisschoppenconferentie al dat gelovigen de hostie tijdens de mis niet meer op de tong mogen ontvangen, maar alleen in de hand. Ook worden er geen handen meer gegeven tijdens de vredeswens en is het wijwater bij de ingang van kerken in de ban gedaan.

Verschillende parochies kondigden donderdagochtend al op voorhand aan bijeenkomsten af te blazen. Zo stuurde Pastoor Maickel Prasing van de parochies in de gemeenten Halderberge en Moerdijk een brief dat alle groepsactiviteiten voor de rest van de maand zijn afgelast.

Geen wijwater bij de ingang van de basiliek in Oudenbosch.

Vergaderingen, doordeweekse vieringen, koorrepetities, ouderavonden, cursussen en de voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel gaan in die parochies niet door. Hier bovenop komen nu ook de maatregelen van de bisdommen.

Een grote conferentie over de toekomst van de katholieke kerk in Nederland werd dinsdag door het Bisdom Breda voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op de conferentie in de basiliek van Oudenbosch werden duizend bezoekers verwacht. De Canadese priester James Mallon stond als hoofdspreker geboekt.

Een groot congres eind deze maand in de basiliek in Oudenbosch werd dinsdag uitgesteld (foto: Erik Peeters).

Protestante kerk

Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft maatregelen getroffen. De PKN-gemeenten mogen zelf bepalen of ze hun viering laten doorgaan. Een aantal Brabantse gemeenten heeft de zondagviering op 15 maart al afgelast. Het gaat om in elk geval Roosendaal, Tilburg en Oss. De PKN-gemeente in Tilburg houdt een online coronaviering.

De dienstenorganisatie van de PKN adviseerde de kerkraden eerder al om bij het Heilig Avondmaal geen wijn meer te drinken uit een gezamenlijke kelk. Ook mag het brood door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt worden.