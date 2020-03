Mark van de Veerdonk trad op voor uitverkochte zaal die opvallend leeg was

Coronavirus of niet, cabaretier Mark van de Veerdonk uit Slabroek trad woensdagavond gewoon op in theater De Leest in Waalwijk. Voor een uitverkochte zaal. Al was die wel een stuk leger dan gebruikelijk is bij een uitverkochte zaal...

"Ik dacht: ik ga lekker thuis werken, maar de voorstelling ging ondanks alles gewoon door", vertelt de cabaretier uit Slabroek. "Dan ben ik als artiest verplicht te komen, dus dat heb ik gedaan. Niet voor de verwachte 470 mensen, maar voor de dertig die waren gekomen. Die zaten mooi verspreid door de zaal. Ik dacht: ik móét natuurlijk iets met het coronavirus doen tijdens deze voorstelling. Dus ben ik helemaal ingepakt en met een mondkap opgekomen. De eerste tien minuten van mijn programma heb ik zo gespeeld."

Varkenspest

Het publiek kon dat volgens hem wel waarderen. "Ik begon met te zeggen dat er niet gelachen mocht worden, omdat het virus dan extra verspreid zou kunnen worden. Er werd enorm gelachen, het was uiteindelijk een heel leuke voorstelling. Maar de grootste lach ontstond toen iemand begon te hoesten in de zaal, haha."

Grote vraag is of je wel zou mogen lachen met zo'n virus, waaraan over de hele wereld al zoveel mensen zijn overleden. "Ja, hallo", reageert Van de Veerdonk. "Ik ben wel cabaretier natuurlijk." Met een knipoog: "Ik kom uit Slabroek, daar lopen we 25 jaar achter. We hebben nog helemaal geen last van het coronavirus. Wij kijken nog uit naar de varkenspest."