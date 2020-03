Zo gaan de tandartsassistente, de pedicure en de kapster om met het coronavirus

Je zult in deze coronatijd maar tandarts of kapper zijn. Dan is het knap lastig, eigenlijk onmogelijk, om afstand te houden tot je klant. "We geven niemand een hand, maar hoe wil je tandsteen verwijderen als je een paar meter van iemand af moet staan?", vraagt tandartsassistente Judith Schoolmeesters zich af.

Ze werkt als preventiemedewerker in een tandheelkundig centrum in Den Bosch en probeert er net als haar collega's alles aan te doen om te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden. "We schudden geen handen meer en maken bijvoorbeeld deurklinken voortdurend schoon. Maar tegelijk werken we met mondkapjes die volgens het RIVM niet genoeg bescherming bieden omdat ze niet aansluiten op je neus."

Ze vindt het nogal dubbel en verbaast zich erover dat er op de website van het RIVM geen aandacht is voor haar beroepsgroep. "De richtlijnen zijn voor medisch personeel in ziekenhuizen. Natuurlijk lopen zij het grootste risico, maar daarna komen wij", zegt Judith overtuigd. "Toch zijn wij niet verplicht om de juiste mondkapjes te dragen, terwijl we op twintig centimeter afstand van een open mond werken."

Mensen bellen niet meer voor nieuwe afspraken, maar dat moet niet te lang duren.

Ook een pedicure heeft nauw contact met een klant, zegt Suzan Groeneveld. De klanten die haar pedicuresalon in Oosterhout bezoeken, zijn tussen 40 tot 80 jaar oud. "Ik geef geen hand en begin altijd met de vraag of iemand zich goed voelt en niet ziek is."

Bij de behandeling draagt Suzan een mondkapje en een bril. "Dat is standaarduitrusting. Het mondkapje is een simpel stoffen kapje, bedoeld om nagelstof tegen te houden. Voor Corona doet het niets. Maar ik ga ervan uit dat mensen zelf de verantwoordelijk nemen om weg te blijven als ze zich niet goed voelen." Dat is volgens Suzan nu nog niet gebeurd. "Maar er was wel een oudere dame die niet in Brabant woont en uit voorzorg niet meer naar Brabant wilde komen."

Persoonlijk is ze niet bang voor het virus, maar ze kijkt wel met zorg naar de ontwrichtende werking die corona heeft op de samenleving. "Ik verwacht dat er wel afzeggingen komen." Haar agenda is nu nog vol, maar als de pandemie aanhoudt kan dat veranderen. "Mensen bellen niet meer voor nieuwe afspraken. Ik snap dat wel, maar het moet niet te lang duren want dat is voor mijn praktijk niet goed."

Ik kan niet anders dan dicht bij de mensen staan.

Het is iets rustiger dan anders bij Gertjes knipperij in Helmond. Gertje Smets knipt gewoon zonder mondkapje of handschoenen. Want dat is volgens Gertje niet te doen: "Ik kan niet anders dan dicht bij de mensen staan en met de handen in het haar komen." Wel worden handen vaker gewassen en gaan de handdoeken op extra hoge temperatuur meteen in de wasmachine. Maar verder neemt zij geen maatregelen.

Sommige klanten die komen maken de deur open met hun elleboog. Donderdagmiddag is de 16-jarige Ben een van de klanten. Hij laat zich niet afschrikken door het coronavirus en is niet bang om besmet te raken. Hij vindt het alleen jammer dat hij nog gewoon naar school moet, zegt de scholier lachend.

Wat de toekomst gaat brengen nu het virus voortwoekert, dat weet ook Gertje niet. "Misschien dat mensen veel langer wachten met naar de kapper gaan. Gelukkig heb ik een man die een baan heeft in het onderwijs, dus mijn zaak zal het wel overleven. Met Pasen dan ben ik aan het wandelen in de Ardennen, dus dan ben ik er even niet, als dat dan nog mag van onze regering", zegt Gertje.