Concerten Snollebollekes en Frans Bauer verplaatst vanwege coronamaatregelen

Het gaat in het geval van de Snollebollekes om de concerten in het GelreDome in Arnhem die gepland stonden op 27 en 28 maart en 1 en 4 april. Alle vier de concerten worden verplaatst naar 9, 10, 14 en 17 oktober.

Ook Frans Bauer annuleert al zijn concerten tot en met 31 maart, zo bevestigt de Fijnaartse zanger op zijn sociale media. Of en wanneer de concerten worden ingehaald is nog niet duidelijk. "We bekijken op dit moment de mogelijkheden om de betreffende concerten in deze periode te verplaatsen naar later in het jaar."