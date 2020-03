Ook de uitvaartbranche merkt de gevolgen van de coronacrisis: 'Pijnlijk, maar noodzakelijk'

"Het is uitermate pijnlijk als je aan de familieleden van een overledene moet vragen om het aantal gasten voor de uitvaart te beperken tot maximaal honderd." Dat zegt Roel Stapper, directeur van crematorium Zuylen in Breda. Toch wordt het de harde realiteit, met de nieuwe coronamaatregel die bijeenkomsten voor meer dan honderd mensen verbiedt.

Al heeft het crematorium in sommige gevallen wel een mogelijkheid om tóch drukbezochte afscheidsdiensten te kunnen blijven houden. "We hebben de beschikking over meerdere aula's. In de ene aula kan dan op een groot scherm worden meegekeken naar een uitvaart in een andere aula. Maar als het druk is met meerdere crematies, dan gaat dat niet."

En dus zal tijdens gesprekken met nabestaanden het ongemakkelijke onderwerp van een beperkte gastenlijst de komende weken moeten worden aangesneden. "Nabestaanden vinden het altijd heel fijn als er veel mensen komen naar een uitvaart. En nu moeten ze misschien gaan kiezen: wie nodigen we wel uit en wie niet?" Pijnlijk, maar noodzakelijk: "Iedereen moet nu z'n verantwoordelijkheid nemen."

Voor de uitvaarten die al gepland zijn, wordt een uitzondering gemaakt: daar hoeft niet geschrapt te worden in gastenlijsten.

Geen pak meer maar een schort

Het coronavirus heeft tot nu toe in Nederland vijf dodelijke slachtoffers geëist, van wie drie in Brabant. Inwoners van Uden, Etten-Leur en Goirle stierven aan het virus. En het ligt in de lijn der verwachtingen dat het dodental verder op zal lopen.

Stapper vertelt: "Mortuariummedewerkers die naar een familie gaan om het lichaam van een overledene op te halen, doen dat normaal gesproken in een driedelig pak. De komende weken zullen ze een schort en handschoenen dragen."

Verder hoeven medewerkers die in aanraking komen met mensen die gestorven zijn aan corona, niet extra beschermd te worden. Wél moet extra nauwkeurig worden omgesprongen met de voorschriften die er altijd al zijn op gebied van hygiëne. "De branche hierover contact met het RIVM, maar dat heeft nog niet tot extra maatregelen geleid. De gedachte is dat de laatste zucht, die tijdens de verzorging van een lichaam plaats kan vinden, te zwak is om iemand met het virus te besmetten. We worden er ook niet angstig van."

LEES OOK: Wat als iemand overlijdt aan corona? DELA beantwoordt vragen over uitvaarten